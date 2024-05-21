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Тулячке почти год не могут подключить свет к ее дому в Петровском
Фото Людмилы Балябиной

Тулячке почти год не могут подключить свет к ее дому в Петровском

Подключение оплачено, а электроэнергии так и нет.

В редакцию обратилась жительница Тулы Людмила Балябина. В июле прошлого года сотрудники ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» произвели технологическое подключение электроэнергии к ее дому на Тульском проезде.

— Как выяснилось в ходе использования, свет подключили неправильно, и вместо трех фаз и 380 кВт дали две фазы и меньше кВт, — рассказала Людмила. — Я вызывала аварийную службу, те подтвердили отсутствие третьей фазы: оказалось, меня подключили к абонентской сети в поселке Петровском. Шли месяцы, и в конце декабря 2023 года я делала запрос по поводу исправления ошибки.

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Бетонная опора для электропроводов просто все это время валяется на улице.

— В официальном ответе мне обещали всё исправить до 12 февраля 2024 года. Однако на дворе май, а ситуация так и не решена. Я неоднократно обращалась и к директору филиала в Щегловской засеке, там тоже одни обещания, — говорит Людмила. - За подключение я заплатила 45 тысяч рублей.

Myslo в интересах тулячки обратился за разъяснениями в филиал «Тулэнерго». И вот что нам ответили:

— В ответ на ваш запрос по жалобе Балябиной Л.Ю., филиал «Тулэнерго» сообщает, что работы по подключению объекта энергопотребления будут произведены в срок до 31 мая текущего года.

Myslo будет следить за ситуацией.

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