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За первые три месяца года туляки потратили почти полмиллиарда рублей на ювелирные изделия
Изображение от fxquadro на Freepik.

За первые три месяца года туляки потратили почти полмиллиарда рублей на ювелирные изделия

Это на 33% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

По данным Аналитического центра SOKOLOV, по итогам 1 квартала 2024 года туляки потратили на ювелирные изделия 498 млн рублей. Это на 33% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Тульской области в целом вырос также на 27% и достиг 717 млн рублей, а России — на 32,8% до 106,5 млрд рублей.

Как отмечают аналитики, первый квартал — традиционный период повышенного спроса в ювелирной рознице, так как на него приходятся гендерные праздники 23 февраля и 8 марта, а также День всех влюбленных 14 февраля. 

Средний чек по Тульской области на украшения относительно начала прошлого года вырос на 23% и составил 9108 рублей. В России в целом россияне стали тратить на ювелирку на 17% больше, чем в начале прошлого года, а средний чек достиг 8650 рублей.

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