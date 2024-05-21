За первые три месяца года туляки потратили почти полмиллиарда рублей на ювелирные изделия

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По данным Аналитического центра SOKOLOV, по итогам 1 квартала 2024 года туляки потратили на ювелирные изделия 498 млн рублей. Это на 33% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Тульской области в целом вырос также на 27% и достиг 717 млн рублей, а России — на 32,8% до 106,5 млрд рублей.

Как отмечают аналитики, первый квартал — традиционный период повышенного спроса в ювелирной рознице, так как на него приходятся гендерные праздники 23 февраля и 8 марта, а также День всех влюбленных 14 февраля.

Средний чек по Тульской области на украшения относительно начала прошлого года вырос на 23% и составил 9108 рублей. В России в целом россияне стали тратить на ювелирку на 17% больше, чем в начале прошлого года, а средний чек достиг 8650 рублей.