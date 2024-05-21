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Где в Туле 22 мая не будет электроэнергии

Где в Туле 22 мая не будет электроэнергии

«Тулгорэлекстросети» предупреждают о предстоящих отключениях.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Смидович, 11-а,
  • Красноармейский пр-т, 23,
  • ул. Фрунзе, 6, 8,
  • ул. Аносова, 5, 7, 9, 11,
  • ул. М. Мазая, 18, 20, 21, 22, 23, 25,
  • ул. Чаплыгина, 8, 10, 12,
  • ул. Металлургов, 29, 31, 33,
  • Ново-Медвенский пр-д, 2, 4, 6,
  • ул. Бондаренко, 10,
  • ул. Н. Руднева, 32-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.), 5, 16, 23, 25, 27, 29, 
  • 3-й Южный пр-д, 1-15 (нечётн.), 4-16 (чётн.),
  • 1-й Городской пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 7-а, 11-а,
  • ул. Станиславского, 15-27 (нечётн.), 21-а,
  • пер. Шевченко, 3-15 (нечётн.), 6, 6-а, 6-в, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 10-б,
  • ул. Шевченко, 16-26 (чётн.), 5, 5-а, 5-б, 7, 11, 32,
  • ул. Мезенцева, 1, 3,
  • пер. Н. Руднева, 6-12 (чётн.), 7-13 (нечётн.), 8-а, 10-а,
  • ул. Клюева, 8, 8-а,
  • ул. Циолковского, 8-а, 8-в, 8-г, 10, 12, 27, 29, 31,
  • пр-д Южный, 5,
  • 3-й Южный пр-д, 10,
  • Мясново: 12-й пр-д, 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6,
  • 10-й Полюсный пр-д, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.), 22-а, 26-а, 28-а,
  • 7-й Полюсный пр-д, 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.),
  • 6-й Полюсный пр-д, 18-38 (чётн.), 25-а, 25-б, 27,
  • ул. Тихмянова, 1-м, 1-л, 1-к, 1-и, 1-ж, 1-е, 1-д, 1-г, 2-е, 2-з,
  • 9-й Полюсный пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 8-й Полюсный пр-д, 1-7 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 9-а.

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