В Туле прошли соревнования юных дзюдоистов

Фотографии предоставлены организаторами соревнований

Тренеры детско-юношеской спортшколы «Чемпион» организовали и провели традиционный «Весенний турнир» по дзюдо среди дошкольников и учеников начальной школы, которые занимаются борьбой не больше двух лет.

В соревнованиях приняли участие 143 юных дзюдоиста. Их активно поддерживали родители – кто-то пришёл лично посмотреть на поединок, кто-то наблюдал за ходом соревнований с помощью онлайн-трансляции.

Турнир также посетили воспитанники спортшколы «Юность», областной спортивной школы по единоборствам и клуба «Дзюдо-Тула». Участники показали себя настоящими бойцами и с полной самоотдачей шли к победе. Эти соревнования стали частью программы президентского гранта «Чемпионом можешь ты не быть, но здоровым быть обязан – 4».