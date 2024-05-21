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Дмитрий Миляев обсудил с военкомом Тульской области ход весеннего призыва
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев обсудил с военкомом Тульской области ход весеннего призыва

Врио главы региона подчеркнул, что задание по направлению призывников в ВС РФ должно быть выполнено.

Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с военным комиссаром Тульской области Александром Сафроновым. Военком сообщил, что весенний призыв в регионе идет в плановом порядке.

Александр Сафронов подчеркнул, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не принимают участие в специальной военной операции и не направляются в ДНР, ЛНР и другие территории, на которых проходит СВО.

– Задание на призыв для Тульской области должно быть выполнено, – сказал Дмитрий Миляев.

Александр Сафронов также доложил, что в регионе организована работа по приему граждан на военную службу по контракту. Военнослужащие-контрактники и члены их семей своевременно и в полном объеме получают как федеральные, так и региональные меры поддержки. 

Жители региона проявляют заинтересованность и активно заключают контракты. Все вопросы о контрактной службе и мерах поддержки можно задать по номеру горячей линии 117. Пункт отбора на военную службу находится в Туле: ул. Коминтерна, д. 28, телефон: 56-19-90.

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