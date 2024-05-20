Федор Конюхов открыл Аллеи Героев России и Святых

Возглавил это торжественное мероприятие сам Федор Филиппович. К нему присоединились многочисленные зрители и почетные гости, среди которых был писатель и путешественник Игорь Крюков, который является жителем данной деревни.
Поучаствовать в таком историческом событии тульский писатель отправился не один, а взял с собой семьи полицейских, школьников, студентов и других туляков.
В ходе открытия были освящены бюсты Героев России, полководцев, и святых. На аллеях расположились Александр Суворов, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский и др.
Жителю Тулы Игорю Крюкову была оказана честь открыть скульптуру Святой Блаженной Матроны.
«Я рад, что жители нашей деревни путешественников совершают добрые дела, которые служат на благо не только региона, но и всей России, что безусловно поднимает уровень патриотизма в это непростое время и позволяет сохранять память о наших героических предках и святых», — отметил путешественник Игорь Крюков.