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Федор Конюхов открыл Аллеи Героев России и Святых

Федор Конюхов открыл Аллеи Героев России и Святых

В деревне путешественника Федора Конюхова в Заокском районе состоялось открытие Аллеи Героев России и Святых, в рамках проекта Аллея Российской Славы.

Возглавил это торжественное мероприятие сам Федор Филиппович. К нему присоединились многочисленные зрители и почетные гости, среди которых был писатель и путешественник Игорь Крюков, который является жителем данной деревни. 

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Поучаствовать в таком историческом событии тульский писатель отправился не один, а взял с собой семьи полицейских, школьников, студентов и других туляков.

В ходе открытия были освящены бюсты Героев России, полководцев, и святых. На аллеях расположились Александр Суворов, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский и др. 

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Жителю Тулы Игорю Крюкову была оказана честь открыть скульптуру Святой Блаженной Матроны. 

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«Я рад, что жители нашей деревни путешественников совершают добрые дела, которые служат на благо не только региона, но и всей России, что безусловно поднимает уровень патриотизма в это непростое время и позволяет сохранять память о наших героических предках и святых», — отметил путешественник Игорь Крюков.

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Люди
Игорь Крюков
Место
Тульская областьдеревня Федора Конюхова

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