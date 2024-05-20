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В ремесленном дворе «Добродей» пройдет фестиваль традиционной народной культуры «Тульский заиграй»
Фото Объединение центров развития культуры.

В ремесленном дворе «Добродей» пройдет фестиваль традиционной народной культуры «Тульский заиграй»

Приглашаются все желающие.

25 мая в ремесленном дворе «Добродей» состоится IX Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй». В Тулу приедут ансамбли из Архангельска, Барнаула, Волгограда, Воронежа, Курска, Калуги, Белгорода, Санкт-Петербурга, Пензы, Ульяновска, Москвы и Московской области.

В 2024 году концепция и форма проведения фестиваля изменилась. Помимо вокального конкурса, где будут определены лауреаты, у участников будет возможность проявить себя в конкурсном состязании «Заиграй», состоящем из 8 тематических площадок различных направлений традиционной культуры. Оно определит одного победителя среди всех конкурсантов, которые на гастрономической площадке изготовят тульское лакомство, посоревнуются в пляске, в формате батла исполнят частушки. Также им предстоит стать участниками интеллектуального состязания «Знай свое», расписать филимоновскую игрушку в соответствии c представленным образцом, а также сформировать представление о деревянных играх, узнать нехитрые правила, познакомиться с реквизитом, на скорость растопить жаровый самовар, попробовать свои силы в игре на народных музыкальных инструментах.

В течение дня площадки «Заиграя» продолжат свою работу для всех желающих. Посетители смогут пообщаться с мастерами, принять участие в мастер-классах и играх.

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В завершении фестивальной программы выступит творческий коллектив «Московский народный хор» под руководством Дмитрия Морозова.

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