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Юная тулячка попала в топ-15 лучших чтецов России
Фото министерства образования Тульской области.

Юная тулячка попала в топ-15 лучших чтецов России

Школьница вышла в финал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

400 детей из России и других стран принимают участие в конкурсе чтецов «Живая классика» в «Артеке». На школьных, районных, городских и региональных этапах ребята в возрасте от 10 до 17 лет читали наизусть отрывки из русской классической и современной литературы.

В финал вышли 15 детей, в том числе и участница из Тульской области – Алёна Зворыгина. Она исполнила произведение Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама».

Как сообщает министерство образования Тульской области, финал состоится сегодня, 20 мая, в 20.00.

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сегодня, в 20:48 +4
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