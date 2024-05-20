Юная тулячка попала в топ-15 лучших чтецов России

Фото министерства образования Тульской области.

400 детей из России и других стран принимают участие в конкурсе чтецов «Живая классика» в «Артеке». На школьных, районных, городских и региональных этапах ребята в возрасте от 10 до 17 лет читали наизусть отрывки из русской классической и современной литературы.

В финал вышли 15 детей, в том числе и участница из Тульской области – Алёна Зворыгина. Она исполнила произведение Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама».

Как сообщает министерство образования Тульской области, финал состоится сегодня, 20 мая, в 20.00.