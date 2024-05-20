Где в Туле отключат электроэнергию 21 мая

21 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле не будет с 9.00 по следующим адресам:

ул. Советская, 2, 5;

пер. Союзный;

пер. Черниховский, 1, 2/4, 3, 5, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-д;

пер. Благовещенский, 4, 8;

ул. Благовещенская, 4, 7, 7-а, 8-в, 10, 12, 18, 20;

ул. Металлистов, 1, 2, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 21-а, 23;

ул. Крестовоздвиженская, 1;

ул. Союзная, 1;

ул. Тимирязева, 93, 95, 97, 97-а, 99;

Лихвинка: Иншинский пр-зд, 3;

ул. Пролетарская, 26;

п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 11-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.), 4, 8, 14, 14-а; ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 2-8, 16-24 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 1; пер. Вахрушева, 1-5 (нечётн.), 6, 11, 12, 13, 13-а, 13-б; ул. Вахрушева, 7, 8, 9-а, 10; ул. Некрасова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Пирогова, 2-16 (чётн.), 3-23 (нечётн.), 2-а; ул. Космонавтов, 1-19 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 1-б; ул. Папанина, 1-35 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а, 1-б; ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а, 42-а; д. Рвы (Скважина № 23).