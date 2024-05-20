  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле отключат электроэнергию 21 мая - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электроэнергию 21 мая

Где в Туле отключат электроэнергию 21 мая

Публикуем список адресов.

21 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле не будет с 9.00 по следующим адресам:

  • ул. Советская, 2, 5;
  • пер. Союзный;
  • пер. Черниховский, 1, 2/4, 3, 5, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-д;
  • пер. Благовещенский, 4, 8;
  • ул. Благовещенская, 4, 7, 7-а, 8-в, 10, 12, 18, 20;
  • ул. Металлистов, 1, 2, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 21-а, 23;
  • ул. Крестовоздвиженская, 1;
  • ул. Союзная, 1;
  • ул. Тимирязева, 93, 95, 97, 97-а, 99;
  • Лихвинка: Иншинский пр-зд, 3;
  • ул. Пролетарская, 26;
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 11-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.), 4, 8, 14, 14-а; ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 2-8, 16-24 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 1; пер. Вахрушева, 1-5 (нечётн.), 6, 11, 12, 13, 13-а, 13-б; ул. Вахрушева, 7, 8, 9-а, 10; ул. Некрасова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Пирогова, 2-16 (чётн.), 3-23 (нечётн.), 2-а; ул. Космонавтов, 1-19 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 1-б; ул. Папанина, 1-35 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а, 1-б; ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а, 42-а; д. Рвы (Скважина № 23).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:39 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
плановые отключения электричества
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области ограничат движение через два железнодорожных переезда
В Тульской области ограничат движение через два железнодорожных переезда
Не бросать где попало: в Туле организуют стоянки для самокатов
Не бросать где попало: в Туле организуют стоянки для самокатов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.