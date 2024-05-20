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Не бросать где попало: в Туле организуют стоянки для самокатов
Фото Алексея Пирязева.

Не бросать где попало: в Туле организуют стоянки для самокатов

Содержать стоянки обяжут операторов кикшеринга.

Тульская городская Дума опубликовала проект изменения Правил благоустройства территории МО город Тула. Предлагается изменить пункт, касающийся средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, электроскейтбордов, гидроскутеров, сигвеев, моноколес и др., используемых для предоставления услуг по прокату. 

Так, место размещения СИМ должно обозначаться цветографической разметкой желтого цвета. 

— Порядок использования городской территории общего пользования для размещения средств индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения с применением цветографической разметки желтого цвета устанавливается правовым актом администрации города Тулы, — говорится в проекте.

Также в Правилах предлагается установить обязанности для владельцев СИМ — операторов кикшеринга. Они должны будут содержать стоянку и сами средства индивидуальной мобильности в чистом виде. 

В проекте предлагается запретить оставлять СИМ на городской территории вне специальных мест. В противном случае оператор обязан будет перемещать их в отведенные места для временного хранения.

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сегодня, в 21:15 +1
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