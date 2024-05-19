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«Белое на белом»: На фестивале «Цветущая яблоня» в Тульской области состоялся парад невест

«Белое на белом»: На фестивале «Цветущая яблоня» в Тульской области состоялся парад невест

Участницы очаровали гостей своими образами.

Фестиваль «Цветущая яблоня» состоялся 18 мая в Щекинском районе на территории зоны отдыха ООО «Плава» в пос. Алимкина. Он проводится второй год подряд и собрал сотни желающих провести субботний вечер в окружении цветущих яблонь.

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В течение дня прошла разнообразная концертная программа. На сцене выступили «Runa Project», «Фанты», «Хулиганы», «Куликово Поле» и Игорь Каменских, а вечером за пульт встал Dj ДЕШ.

На протяжении всего дня желающие могли принять участие в кулинарных мастер-классах или проявить себя в рисовании, приобрести на ярмарке сувениры, украшения и сладости ручной работы или отправиться на экскурсию по нежным яблоневым садам.

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За настроение юных гостей отвечали аниматоры, детки постарше отправили в рамках сказочного квеста на поиски молодильных яблок.

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В течение всего фестивального дня работали точки с грилем, бургерами, закусками, десертами и напитками. 

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Самой яркой точкой фестиваля стал, конечно же, парад невест «Белое на белом». В этом году он прошел впервые и собрал 14 участниц всех возрастов. Участницы торжественно прошествовали к сцене, где предстали перед гостями во всей красе.

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Они принял  участие в танцевальном флешмобе, а после отправились на фотосессию в цветущий яблоневый сад.

PAV-4954_result.jpgНа фото Ольга Кобелева.

– Для меня это было уникальной возможностью спустя 21 год семейной жизни вновь ощутить себя невестой, – поделилась Ольга Кобелева. – Муж одобрил идею и сказал: «Родная, дерзай!» Это очень здорово! Фестиваль обалденный, спасибо большое организаторам! Я сама родилась и выросла в Алимкине, родители работали здесь. И сегодня удалось насладиться красотой садов и видеть, как это все расцветает! Это невероятные эмоции.

Для трех участниц парад невест стал оригинальной идеей для необычного формата празднования дня рождения подруги.

PAV-4196_result.jpgНа фото Ксения Соколова.

– У нашей подруги Алины Афанасьевой сегодня день рождения. Когда увидели анонс, то поняли, что это то, что нам нужно! Решили вот так с размахом отметить. А почему нет? Если уж делать что-то, то делать с блеском! – рассказала Ксения Соколова. – Сама пока в роли невесты не была, но надеюсь, что в скором времени почувствую себя в этой роли. Это была великолепная возможность примерить этот образ.

Помимо свадебных образов девчонки приготовили для фотосессии ростовую фигуру Егора Крида.

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Анна Найденова приехала на фестиваль с крестницей Варварой Гордиенко. Их образы стали одними из самых ярких. Нежные платья, кружева, белые перчатки, шляпка – настоящие барышни 19 века.

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– Это такое необыкновенное чувство вновь примерить образ невесты и погулять в яблоневом саду в белом платье, в шляпке и перчатках. Это невероятно. Я три года назад была здесь и эти яблоньки были совсем молоденькими, а теперь такая красота! – рассказала Анна.

Участницы признались, что в следующем году постараются вновь принять участие в фестивале и рассчитывают, что прекрасных невест в параде будет уже намного больше.

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