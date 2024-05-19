Тишковец предсказал, что в Тулу «двойное» лето пожалует в следующие выходные

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется завершением метеовесны, и небесная канцелярия подготовит атмосферу к передаче эстафеты метеорологическому лету, то есть устойчивому переходу среднесуточной температуры через +15 градусов и выше. А произойдет это точно в срок по климатическому графику — в следующие выходные», — заявил Тишковец.

Он отметил, что в понедельник термометры в Москве на пике солнца покажут летние +20…+25 и осадки маловероятны. Такая же погода ожидается и в Туле.

Однако уже во вторник погода несколько испортится.

«В небе вырастут отдельные „башенки“ мощных кучево-дождевых облаков высотой до 10,5 км. Во вторник +20…+25, но прошумят ливни, локально прогремят классические майские грозы. В среду холодный фронт принесет очаговые дожди и молниевые разряды. Ночью по-прежнему +8…+13, в дневные часы чуть выше +20», — уточнил специалист центра погоды «Фобос».

Вторая половина будет малооблачной благодаря антициклону скандинавского происхождения. Показания барометров станут аномально высокими, к утру пятницы — 762 мм рт. ст., что на 17-19 единиц выше нормы.

«Погода будет ясная — „миллион на миллион“. В ночь на четверг, из-за северо-восточного ветра, посвежеет до +5…+10, днем не выше +15…+20, а в пятницу, в условиях штиля, под утро ожидается самая холодная ночь, +3…+8, но днем потеплеет до +18…+23», — уточнил Тишковец.

Кульминация тепла ожидается в выходные. На фоне повышенного атмосферного давления и солнечной погоды, в субботу минимальная температура воздуха в столичном регионе составит +7…+12, днем +20…+25, а в воскресенье в сумерках уже не ниже +10…+15, после полудня +22…+27, то есть среднесуточная температура станет устойчиво выше +15.

«А значит, так называемое „метеорологическое“ лето пожалует к нам в финальные выходные весны. Кстати, это точь-в-точь совпадает с летом „климатическим“, которое, например, в Москве по многолетним наблюдениям обычно приходит 26 мая, когда и наступит „двойное“ лето», — добавил Евгений Тишковец.