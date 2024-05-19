День музеев отметили в самом маленьком городе России

Самый маленький город России имеет богатую историю, а еще в здешних местах необычайно красиво. Отражая равную ценность этих черт Чекалина, расположенный здесь Девягорско-Лихвинский музей-заповедник является историко-ландшафтным.

К профессиональному празднику и акции «Ночь музеев» чекалинские музейщики подготовили обширную программу, о которой рассказали приехавшим их поздравить председателю областной Думы Николаю Воробьеву и заместителю председателя Правительства региона Ольге Гремяковой. Посетителей музея ждут тематическая экскурсия, мастер-классы, квест, посвященный военным страницам истории города.

Осмотрев музей, гости направились в Чекалинский Дом культуры, где сегодня проходит выставка «Неизведанная Россия». Проект под таким названием реализуют ассоциация художников-пленэристов и «Союз женщин России».

Руководитель объединения художников Линда Крицкая представила членов ассоциации, которые приехали в Чекалин на этот раз. Эти художники путешествуют практически по всей стране, стремясь запечатлеть уникальную красоту городов и сел, неповторимые пейзажи нашей Родины. По словам Линды Викторовны, увидев свою малую родину на картине, местные жители порой удивляются, как могли раньше не замечать настолько интересных и необычных деталей.

Впрочем, как подчеркнул, приветствуя художников, председатель областной Думы Николай Воробьев, в тульском крае красивые и исторически значимые места найти нетрудно. И это не только широко известные и популярные Тульский кремль, Ясная Поляна или Поленово, но и множество небольших городов, таких как Белев, Суворов и, конечно же, Чекалин.

– Суворовская земля, сам город Чекалин, в прошлом – Лихвин, насыщены мемориальными объектами, преданиями, богатой историей. В последние годы наши малые города преображаются к лучшему. Например, в ДК, в котором мы с вами находимся, благодаря Алексею Геннадьевичу Дюмину и нашему партийному проекту «Культура малой Родины» проведена реконструкция. Здесь даже выступали артисты Большого и Мариинского театров. Сегодняшняя художественная выставка тоже станет частью истории, о ней обязательно будут помнить. Желаю вам творческих успехов и вдохновения, интересных поездок по нашей тульской земле, – сказал Николай Воробьев.

– Чекалин – город с большой, удивительной историей, здесь появилось на свет много выдающихся людей. Жители очень трепетно относятся к своему прошлому, здесь их корни. И очень хорошо, что многое делается для сохранения культурно-исторического наследия, для привлечения молодежи. Благодаря инициативе Алексея Геннадьевича Дюмина сфере культуры, музеям оказана беспрецедентная поддержка. Мы обязаны продолжить это дело вместе с жителями, с профессиональным сообществом. Мы всегда рады художникам, сценаристам, писателям, поэтам, которые воспевают тульскую землю. Пусть богатая история, живописная природа, разнообразие традиций нашего края даст вам хорошую почву для творчества, – пожелала художникам Ольга Гремякова.