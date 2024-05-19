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В массовом ДТП в Щекино «хвост» бетономешалки пробил лобовое «Газели»
Фото: Телеграм-канал «ЧП Тульская область»

В массовом ДТП в Щекино «хвост» бетономешалки пробил лобовое «Газели»

Травмы получил только один участник аварии.

ДТП с участием четырех транспортных средств произошло 18 мая в 18.20 в Щекино на повороте с улицы Болдина под мост.

«У „Рено“ разбита передняя и задняя часть машины, а у „КИА“ левая передняя часть. У „Газели“ лобовое стекло. И всё это в конце концов врезалось в бетономешалку. Вроде бы никто не пострадал», — рассказали очевидцы в группе «Подслушано в Щекино».

В Госавтоинспекции сообщили, что по предварительной информации, 66-летний водитель «КИА» не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди «Рено Дастер» и врезался в него. Из-за этого «Рено» столкнулся с попутным «Газ Соболь», а затем «Газ» с бетономешалкой «КАМАЗ». 

В результате ДТП пострадал 56-летний водитель «Рено», медицинская помощь ему была оказана на месте. 

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