1700 туляков и гостей города приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

19 мая в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Туле прошел региональный полумарафон Всероссийского проекта «ЗаБег.РФ. Это самый масштабный полумарафон с синхронным стартом по всей стране. Он проводится в Туле уже шестой год.



Участников приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что сегодня на старте много корпоративных команд, и подчеркнул важность поддержки здорового образа жизни в коллективах.

«Мы видим перед собой сотни энергичных и амбициозных любителей спорта, готовых пройти испытания трассы, преодолеть усталость и дойти до финиша. Ваши упорные тренировки и стремление к достижению новых высот вдохновляют нас всех. Вы — пример для всех жителей Тульской области, каждый из вас показывает, что сильная воля и решительность могут привести к большим результатам», — сказал Дмитрий Яковлев.

Маршрут забега прошел через Центральный парк имени П. П. Белоусова. Юные участники соревновались на дистанциях в 400, 700 метров, 1 и 3 км. Более опытные бегуны преодолели 3, 5, 10 и 21,1 км.



В забеге принял участие министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, который подчеркнул, что полумарафон ежегодно привлекает сотни участников. В этом году на него зарегистрировались около 1700 человек из 152 городов России.



Самому молодому бегуну исполнилось 4 года, самому опытному — 79. В забеге принял участие ветеран специальной военной операции.