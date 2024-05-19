  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. 1700 туляков и гостей города приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
1700 туляков и гостей города приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

1700 туляков и гостей города приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Участниками его стали жители 152 городов со всей России.

19 мая в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Туле прошел региональный полумарафон Всероссийского проекта «ЗаБег.РФ. Это самый масштабный полумарафон с синхронным стартом по всей стране. Он проводится в Туле уже шестой год.

Участников приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что сегодня на старте много корпоративных команд, и подчеркнул важность поддержки здорового образа жизни в коллективах.

«Мы видим перед собой сотни энергичных и амбициозных любителей спорта, готовых пройти испытания трассы, преодолеть усталость и дойти до финиша. Ваши упорные тренировки и стремление к достижению новых высот вдохновляют нас всех. Вы — пример для всех жителей Тульской области, каждый из вас показывает, что сильная воля и решительность могут привести к большим результатам», — сказал Дмитрий Яковлев.

Маршрут забега прошел через Центральный парк имени П. П. Белоусова. Юные участники соревновались на дистанциях в 400, 700 метров, 1 и 3 км. Более опытные бегуны преодолели 3, 5, 10 и 21,1 км.

В забеге принял участие министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, который подчеркнул, что полумарафон ежегодно привлекает сотни участников. В этом году на него зарегистрировались около 1700 человек из 152 городов России. 

Самому молодому бегуну исполнилось 4 года, самому опытному — 79. В забеге принял участие ветеран специальной военной операции.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:48 +3
Другие статьи по темам
Событие
ЗаБег РФ
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Тулой водитель Mercedes получил «последнее предупреждение» от судьбы: видео
Под Тулой водитель Mercedes получил «последнее предупреждение» от судьбы: видео
День музеев отметили в самом маленьком городе России
День музеев отметили в самом маленьком городе России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.