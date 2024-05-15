В Туле определили лучшее звено газодымозащитной службы

В Туле подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы территориального пожарно-спасательного гарнизона Тульской области».
По результатам соревнований лучшим звеном газодымозащитной службы уже третий год подряд стали пожарные 25-й пожарно-спасательной части Новомосковска. Второе место заняли сотрудники узловской 30-й пожарно-спасательной части, а третье — звено ГДЗС алексинской 28-й пожарно-спасательной части.
Завершилось мероприятие торжественным награждением победителей грамотами и переходящим кубком за первое место. Новомосковским пожарным предстоит побороться за первое место на соревнованиях Центрального федерального округа.
Фоторепортаж с соревнований смотрите здесь.