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В Туле определили лучшее звено газодымозащитной службы
Фото из архива Myslo.

В Туле определили лучшее звено газодымозащитной службы

В третий раз подряд первое место на соревнованиях заняли пожарные из Новомосковска.

В Туле подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы территориального пожарно-спасательного гарнизона Тульской области».

По результатам соревнований лучшим звеном газодымозащитной службы уже третий год подряд стали пожарные 25-й пожарно-спасательной части Новомосковска. Второе место заняли сотрудники узловской 30-й пожарно-спасательной части, а третье — звено ГДЗС алексинской 28-й пожарно-спасательной части.

Завершилось мероприятие торжественным награждением победителей грамотами и переходящим кубком за первое место. Новомосковским пожарным предстоит побороться за первое место на соревнованиях Центрального федерального округа.

Фоторепортаж с соревнований смотрите здесь.

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сегодня, в 09:00 0
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