В Туле женщина убила сожителя из-за того, что тот мало зарабатывал

В Туле 32-летняя Анастасия Х. обвиняется в убийстве, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Следствием установлено, что 11 февраля обвиняемая поссорилась с сожителем и трижды ударила его ножом в голову и грудную клетку. От полученных повреждений мужчина скончался. По нашей информации, ссора произошла из-за того, что женщина в очередной раз возмутилась не очень высоким заработком сожителя, — мужчина приехал в Тулу из Белоруссии 4 года назад и работал на различных строительных объектах.

Уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд для рассмотрения по существу.