После публикации Myslo с улиц Киреевска и Большой Тулы убрали мусор

За комментарием по данной информации мы обратились к региональному оператору «Хартия». Там ответили, что вывоз ТКО с контейнерных площадок «осуществляется в соответствии с графиком и в полном объеме».
— Срывов вывоза ТКО по адресам: г. Тула, д. Скобелево и г. Киреевск, ул. Торговая не зафиксировано, — отметили в пресс-службе регоператора.
И прислали фотографии с мест.
Киреевск.
Деревня Скобелево.
Что касается частного сектора в д. Судаково, то там «отсутствуют контейнерные площадки, и вывоз отходов осуществляется проезжающей по улицам машиной: сотрудники оператора грузят в мусоровоз пакеты от домовладений ИЖС».
— В весенний период уборки в местах сбора ТКО фиксируются сбросы отходов, не относящихся к твердым коммунальным. Как правило, это покрышки, демонтированные постройки, растительные и строительные отходы. За вывоз такого мусора отвечает собственник. Именно он должен организовать и заказать бункер в специализированных организациях, которые впоследствии не будут устраивать свалки в полях и лесах, а отвезут отходы на полигон. Напомним, что за оборудование, содержание и уборку на контейнерных площадках отвечает балансодержатель территории, на которой она размещена, — отметили в пресс-службе «Хартии».