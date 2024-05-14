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После публикации Myslo с улиц Киреевска и Большой Тулы убрали мусор

После публикации Myslo с улиц Киреевска и Большой Тулы убрали мусор

Ранее в соцсетях туляки сообщали о горах хлама, которые не вывозились с контейнерных площадок несколько недель.

За комментарием по данной информации мы обратились к региональному оператору «Хартия». Там ответили, что вывоз ТКО с контейнерных площадок «осуществляется в соответствии с графиком и в полном объеме». 

— Срывов вывоза ТКО по адресам: г. Тула, д. Скобелево и г. Киреевск, ул. Торговая не зафиксировано, — отметили в пресс-службе регоператора. 

И прислали фотографии с мест. 

43534sdf4r34.jpgКиреевск.
et4535.jpgДеревня Скобелево.

Что касается частного сектора в д. Судаково, то там «отсутствуют контейнерные площадки, и вывоз отходов осуществляется проезжающей по улицам машиной: сотрудники оператора грузят в мусоровоз пакеты от домовладений ИЖС». 

— В весенний период уборки в местах сбора ТКО фиксируются сбросы отходов, не относящихся к твердым коммунальным. Как правило, это покрышки, демонтированные постройки, растительные и строительные отходы. За вывоз такого мусора отвечает собственник. Именно он должен организовать и заказать бункер в специализированных организациях, которые впоследствии не будут устраивать свалки в полях и лесах, а отвезут отходы на полигон. Напомним, что за оборудование, содержание и уборку на контейнерных площадках отвечает балансодержатель территории, на которой она размещена, — отметили в пресс-службе «Хартии».

36c8ca34-00e1-4b16-becc-db5b0d5b53fb.jpgДеревня Судаково.

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