Как будут ходить автобусы в Туле на Радоницу

Как рассказали в администрации Тулы, на Радоницу увеличат количество автобусов. Дополнительно предоставят 36 единиц на маршрутах № 13, 13А, 1, 52В, 16, 18, 28.

В связи с этим 14 мая с 00.00 до 17.00 введут ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств:

по Новомосковскому шоссе (нечетная сторона) на участке от дома № С5 до ул. Центральной в дер. Малевке (в районе Центрального входа Смоленского кладбища),

по ул. Пржевальского в районе Смоленского кладбища (вход № 3).

Автомобилистов просят при планировании поездок заранее выбирать маршруты объезда, пользоваться общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы.

