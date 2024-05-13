  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как будут ходить автобусы в Туле на Радоницу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как будут ходить автобусы в Туле на Радоницу

Как будут ходить автобусы в Туле на Радоницу

14 мая увеличат количество автобусов, курсирующих до Смоленского кладбища.

Как рассказали в администрации Тулы, на Радоницу увеличат количество автобусов. Дополнительно предоставят 36 единиц на маршрутах № 13, 13А, 1, 52В, 16, 18, 28. 

В связи с этим 14 мая с 00.00 до 17.00 введут ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств: 

  • по Новомосковскому шоссе (нечетная сторона) на участке от дома № С5 до ул. Центральной в дер. Малевке (в районе Центрального входа Смоленского кладбища), 
  • по ул. Пржевальского в районе Смоленского кладбища (вход № 3).

Автомобилистов просят при планировании поездок заранее выбирать маршруты объезда, пользоваться общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:43 0
Другие статьи по темам
Событие
автобусыограничения движения
Место
Радоницаадминистрация Тулы
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Кирова водитель одним маневром дважды нарушил ПДД
На ул. Кирова водитель одним маневром дважды нарушил ПДД
В подземном переходе у автовокзала в Туле не работает система спуска для маломобильных граждан
В подземном переходе у автовокзала в Туле не работает система спуска для маломобильных граждан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.