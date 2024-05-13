Руководитель следственного управления СК России по Тульской области проведет личный прием граждан

Вопросы будут касаться нарушения миграционного, антикоррупционного и трудового законодательства.

Руководитель следственного управления СК России по Тульской области генерал-майор юстиции Владимир Владимирович Усов проведет тематический личный прием граждан по вопросам нарушения миграционного, антикоррупционного и трудового законодательства.

Личный прием пройдёт 29 мая, с 11.00 до 13.00 в здании следственного управления по адресу: г. Тула, ул. Свободы, 32.

Желающие попасть на личный прием могут обратиться по телефонам: 8 (4872) 30-49-06, 8 (4872) 30-49-44, а также через официальные аккаунты следственного управления СК России по Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» и в Телеграме.