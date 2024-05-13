За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 55 пьяных водителей

Фото из архива Myslo.

С 8 по 12 мая сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области установили 55 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. 30 человек были пьяны, семеро из них не имели при этом водительского удостоверения.

Ещё 17 задержанных отказались «подуть в трубку» (у четверых не было водительского удостоверения). Восемь человек повторно сели за руль подшофе в течение года и теперь им предстоит ответить за это по всей строгости УК РФ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: пьяная езда грозит штрафом на сумму 30 тысяч рублей и лишением права управления сроком от полутора до двух лет. При рецидиве наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция по ней — до двух лет лишения свободы.

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