«Погода продолжает отставать на месяц»: Вильфанд дал прогноз на предстоящую неделю

Фото Алексея Пирязева.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако есть и хорошие новости: со среды ожидается небольшое потепление. Но текущее состояние Вильфанд назвал «большой аномалией».

— Погода будет отставать от своего климатического развития примерно на 3-4 недели — очень сильно. Почти на месяц отстает погода от своего климатического развития, вот настолько холодный воздух. <…> На всей европейской территории до вторника включительно заморозки, — сказал Роман Вильфанд.

В столице температура воздуха будет постепенно повышаться до 18 °C, однако, по словам метеоролога, в целом она останется низкой до конца мая. Снегопада, как на прошлой неделе, уже не будет.

— Возможно появление снежинок, которые не формируют снежный покров. <…> В течение всей недели, за исключением пятницы, без осадков, атмосферное давление будет повышенным, — отметил метеоролог.