  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Погода продолжает отставать на месяц»: Вильфанд дал прогноз на предстоящую неделю - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Погода продолжает отставать на месяц»: Вильфанд дал прогноз на предстоящую неделю
Фото Алексея Пирязева.

«Погода продолжает отставать на месяц»: Вильфанд дал прогноз на предстоящую неделю

Температура воздуха продолжит держаться ниже нормы на 5-7 градусов.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако есть и хорошие новости: со среды ожидается небольшое потепление. Но текущее состояние Вильфанд назвал «большой аномалией».

— Погода будет отставать от своего климатического развития примерно на 3-4 недели — очень сильно. Почти на месяц отстает погода от своего климатического развития, вот настолько холодный воздух. <…> На всей европейской территории до вторника включительно заморозки, — сказал Роман Вильфанд.

В столице температура воздуха будет постепенно повышаться до 18 °C, однако, по словам метеоролога, в целом она останется низкой до конца мая. Снегопада, как на прошлой неделе, уже не будет.

— Возможно появление снежинок, которые не формируют снежный покров. <…> В течение всей недели, за исключением пятницы, без осадков, атмосферное давление будет повышенным, — отметил метеоролог.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 13:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
погодапохолодание
Люди
Роман Вильфанд
Место
ТулаЦФОГидрометцентр
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские боксёры одержали первые победы на первенстве России
Тульские боксёры одержали первые победы на первенстве России
Фестиваль Дениса Мацуева: 13 и 14 мая туляки смогут насладиться концертом академической и джазовой музыки
Фестиваль Дениса Мацуева: 13 и 14 мая туляки смогут насладиться концертом академической и джазовой музыки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.