10 мая зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние 20 лет. Как быть метеозависимым?

фото: freepik.ru

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) зафиксировал вечером 10 мая по меньшей мере семь выбросов солнечной массы, движущихся к Земле. Об этом сообщили в «РБК».

Источник выброса — большое сложное скопление пятен на Солнце, диаметр которого на тот момент превышал диаметр Земли в 16 раз. Теперь диаметр скопления пятен на Солнце превышает диаметр Земли в 17 раз.

Метеорологи впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимальной (G5). До этого ученые предупредили о первой за 20 лет магнитной буре уровня G4. Она продлится до конца выходных.

Напомним, что магнитные бури могут вызывать сбои в работе энергосистем и навигации. Что касается влияния на здоровье людей, этот аспект остается неизученным, но склонным к метеозависимости людям рекомендуют полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления.

О том, как справиться метеозависимым с магнитными бурями рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог выездной бригады ГУЗ «ТЦМКСиНМП» Михаил Половецкий:

Михаил Половецкий — Необходимо исключить неблагоприятные факторы. Например, страдающим заболеваниями суставов рекомендуют держать тело в тепле. В наиболее холодную влажную погоду, по возможности, оставаться дома. При склонности к мигреням в ветреные дни следует укутывать лицо шарфом. Что касается медикаментозной поддержки, существуют неотложные средства, помогающие предотвратить острые эпизоды многих заболеваний. Вовремя принятый фармпрепарат может избавить от спровоцированной погодными условиями мигренозной атаки, гипертонического криза.

Также он отметил, что такого диагноза, как метеозависимость, — нет:

— Чаще всего это (метеозависимость — Прим. авт.) — триггер. Но даже в МКБ есть рубрика z58 — это состояния, связанные с факторами окружающей среды.

Страдающим метеозависимостью важно заботиться о здоровье, чтобы легко переносить магнитные бури. Так, по словам Михаила Половецкого, частый прием алкоголя и курение ослабляют способность организма адаптироваться к метеорологическим изменениям. Немаловажную роль играет и настроение человека:

— Люди начинают реагировать на сообщения о грядущих перепадах погоды, хотя со стороны организма никаких сбоев зачастую не происходит. Поэтому самовнушение играет большую роль в данной ситуации.