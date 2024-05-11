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В небе над Тулой появилось полярное сияние: фоторепортаж
Фото Алексей Горохов

В небе над Тулой появилось полярное сияние: фоторепортаж

Данный эффект возник из-за вспышек на Солнце.

Рано утром 11 мая некоторые туляки наблюдали северное сияние. Его возникновению способствовала крупная магнитная буря

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Северное сияние появляется в небе, когда заряженные частицы выбрасываются с поверхности Солнца. Облака этих частиц сталкиваются с магнитным полем Земли, взаимодействуя с атомами и молекулами в верхних слоях атмосферы планеты, и тогда можно увидеть красочные световые эффекты. Так, обычно полярное сияние наблюдают жители Севера. Но иногда при самых мощных вспышках это явление могут увидеть жители южных широт. Так что можно сказать, что тулякам повезло!

 

А вы наблюдали полярное сияние сегодняшней ночью?

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