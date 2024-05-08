Какие улицы Тулы перекроют в День Победы

9 мая в городе запланированы несколько торжественных мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из-за этого несколько дорожных участков перекроют.
Площадь Победы
На площади Победы, включая прилегающие территории, запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 10.00, ограничено движение с 06.00 до 10.00.
Центр города
Запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 13.00, ограничено движение с 06.00 до 13.00 (в т. ч. муниципального общественного транспорта с 08.00 до 13.00) по следующим адресам:
- на пл. Ленина;
- по ул. Менделеевской;
- по ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка;
- в Садовом переулке;
- по ул. Никитской;
- в Чапаевском проезде;
- по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской;
- по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской;
- на Крестовоздвиженской пл.;
- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади;
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;
- по ул. Союзной;
- в Денисовском переулке;
- в Благовещенском переулке;
- по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса;
- по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;
- по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;
- по ул. Лейтейзена;
- по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской;
- по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской;
- по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.
Запреты парковки
Дополнительно запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 13.00 на площади Восстания, на парковочном пространстве между домом 1Г по ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса.
Также запрещена остановка и стоянка с 08.00 до 23.00:
- на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона);
- со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);
- со стороны ТРЦ «Макси»;
- на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»;
- на набережной реки Упы.
Вечерние ограничения движения
Ограничено движение с 20.00 до 23.00:
- на площади Ленина;
- по ул. Менделеевской;
- по ул. Дзержинского;
- в Садовом переулке;
- по ул. Никитской;
- в Чапаевском проезде;
- по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской;
- по ул. Тургенеской на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;
- на Крестовоздвиженской площади;
- по ул. Ф. Энгельса на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской;
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;
- по ул. Союзной;
- в Денисовском переулке;
- в Благовещенском переулке;
- по ул. Галкина на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера;
- по ул. Демидовской на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского;
- в Оружейном переулке.
Ограничено движение с 21.00 до 22.30 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт):
- на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»;
- на набережной реки Упы;
- по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста;
- по Пролетарскому мосту;
- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского;
- по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская плотина до Зареченского моста;
- по Зареченскому мосту;
- по ул. Советская на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.