Какие улицы Тулы перекроют в День Победы

Об ограничениях рассказали в управлении по транспорту и дорожному хозяйству.

9 мая в городе запланированы несколько торжественных мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из-за этого несколько дорожных участков перекроют.

Площадь Победы

На площади Победы, включая прилегающие территории, запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 10.00, ограничено движение с 06.00 до 10.00.

Центр города

Запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 13.00, ограничено движение с 06.00 до 13.00 (в т. ч. муниципального общественного транспорта с 08.00 до 13.00) по следующим адресам:

на пл. Ленина;

по ул. Менделеевской;

по ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка;

в Садовом переулке;

по ул. Никитской;

в Чапаевском проезде;

по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской;

по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской;

на Крестовоздвиженской пл.;

по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади;

по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;

по ул. Союзной;

в Денисовском переулке;

в Благовещенском переулке;

по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса;

по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;

по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;

по ул. Лейтейзена;

по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской;

по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской;

по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

Запреты парковки

Дополнительно запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 13.00 на площади Восстания, на парковочном пространстве между домом 1Г по ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса.

Также запрещена остановка и стоянка с 08.00 до 23.00:

на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона);

со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);

со стороны ТРЦ «Макси»;

на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»;

на набережной реки Упы.

Вечерние ограничения движения

Ограничено движение с 20.00 до 23.00:

на площади Ленина;

по ул. Менделеевской;

по ул. Дзержинского;

в Садовом переулке;

по ул. Никитской;

в Чапаевском проезде;

по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской;

по ул. Тургенеской на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;

на Крестовоздвиженской площади;

по ул. Ф. Энгельса на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской;

по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;

по ул. Союзной;

в Денисовском переулке;

в Благовещенском переулке;

по ул. Галкина на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера;

по ул. Демидовской на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского;

в Оружейном переулке.

Ограничено движение с 21.00 до 22.30 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт):