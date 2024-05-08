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Какие улицы Тулы перекроют в День Победы

Какие улицы Тулы перекроют в День Победы

Об ограничениях рассказали в управлении по транспорту и дорожному хозяйству.

9 мая в городе запланированы несколько торжественных мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из-за этого несколько дорожных участков перекроют.

Площадь Победы

На площади Победы, включая прилегающие территории, запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 10.00, ограничено движение с 06.00 до 10.00.

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Центр города

Запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 13.00, ограничено движение с 06.00 до 13.00 (в т. ч. муниципального общественного транспорта с 08.00 до 13.00) по следующим адресам:

  • на пл. Ленина;
  • по ул. Менделеевской; 
  • по ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка;
  • в Садовом переулке; 
  • по ул. Никитской;
  • в Чапаевском проезде; 
  • по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской; 
  • по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской;  
  • на Крестовоздвиженской пл.;
  • по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади; 
  • по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;
  • по ул. Союзной;
  • в Денисовском переулке; 
  • в Благовещенском переулке; 
  • по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса; 
  • по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;
  • по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена; 
  • по ул. Лейтейзена;
  • по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской; 
  • по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской; 
  • по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

Tsentr_goroda.jpg

Запреты парковки

Дополнительно запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 13.00 на площади Восстания, на парковочном пространстве между домом 1Г по ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса.

Ploschad_Vosstaniya.jpg

Также запрещена остановка и стоянка с 08.00 до 23.00:  

  • на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона); 
  • со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона); 
  • со стороны ТРЦ «Макси»;  
  • на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»; 
  • на набережной реки Упы.

Вечерние ограничения движения

Ограничено движение с 20.00 до 23.00: 

  • на площади Ленина; 
  • по ул. Менделеевской; 
  • по ул. Дзержинского; 
  • в Садовом переулке; 
  • по ул. Никитской; 
  • в Чапаевском проезде; 
  • по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской; 
  • по ул. Тургенеской на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской; 
  • на Крестовоздвиженской площади; 
  • по ул. Ф. Энгельса на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской; 
  • по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской; 
  • по ул. Союзной; 
  • в Денисовском переулке; 
  • в Благовещенском переулке; 
  • по ул. Галкина на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера; 
  • по ул. Демидовской на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского; 
  • в Оружейном переулке.

Ограничено движение с 21.00 до 22.30 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт):

  • на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»; 
  • на набережной реки Упы; 
  • по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста; 
  • по Пролетарскому мосту;
  • по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского; 
  • по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская плотина до Зареченского моста;
  • по Зареченскому мосту;
  • по ул. Советская на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.

Tsentr_goroda_2.png

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