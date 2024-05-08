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В Туле открыли мемориальную доску выдающемуся хирургу Борису Петровскому

В Туле открыли мемориальную доску выдающемуся хирургу Борису Петровскому

В открытии памятной доски приняли участие директор Тульского областного медицинского колледжа Алексей Денисов и студенты колледжа.

К собравшимся обратилась заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова.

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 — Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание памяти о подвиге героев Великой отечественной войны. Сегодня мы отдаем дань уважения мужеству и самоотверженности военных медиков. И особенно — Бориса Васильевича Петровского, который в годы войны провел огромное количество операций. Медперсонал принимал по 800 раненых в день и работал по несколько суток подряд. Казалось, что это за пределами человеческих возможностей. Но они преодолели эти испытания, их подвиг бессмертен. Мы всегда будем хранить его в памяти— сказала Ольга Гремякова.

Борис Васильевич возглавлял 1-е отделение эвакогоспиталя № 2068, который с февраля 1942 года дислоцировался в Туле, в доме № 39 по ул. Революции, где сегодня установлена мемориальная доска.

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В период тяжёлых сражений Борис Викторович спас жизнь многим десяткам тяжелораненых, в том числе тем, кого считали безнадежными, порой отдавая собственную кровь для переливания раненым. Он одним из первых оперировал ранения сердца.

 По завершении церемонии была объявлена минута молчания и возложены цветы к мемориальной доске.

 

Б. В. Петровский (1908-2004) –хирург, учёный и клиницист, организатор здравоохранения и общественный деятель. Доктор медицинских наук, профессор. В сентябре 1965 года Борис Петровский был назначен министром здравоохранения СССР и работал на этом посту 15 лет. Время его руководства здравоохранением страны — золотая эпоха отечественной медицины.

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