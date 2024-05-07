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Жителя Тульской области привлекли за пропаганду тюремной романтики
Фото телеграм-канала: https://t.me/extremism_71

Жителя Тульской области привлекли за пропаганду тюремной романтики

Он представлялся вором и выкладывал в соцсети фото с запрещенной символикой.

Мужчину из Ефремова наказали административным штрафом за демонстрацию символики «А.У.Е»* в соцсетях. 

Материалы с запрещенной символикой он выкладывал на страничке под ником «Захарий». Как сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм», мужчина представлялся своим подписчикам вором. На деле оказалось, что он судим за неуплату алиментов и неоднократное вождение машины в нетрезвом состоянии. 

Суд наказал мужчину штрафом по ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду экстремистской символики. За повторное нарушение его могут привлечь уже по уголовной статье 282.4 УК РФ (Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

*17 августа 2020 года Верховный суд Российской Федерации признал АУЕ экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

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