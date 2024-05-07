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За два дня в Туле раздали 7 тысяч георгиевских лент
Фото администрации Тулы.

За два дня в Туле раздали 7 тысяч георгиевских лент

Акция продолжится и сегодня, 7 мая.

В преддверии Дня Победы в областной столице продолжается Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сегодня, 7 мая, волонтеры будут раздавать ленточки с 16.00 на площади Ленина и у Молодежного многопрофильного центра «Родина» на проспекте Ленина, 20.

Георгиевская лента — символ воинской славы и подвига защитников Отечества. Ее крепят к одежде, демонстрируя уважение к солдатам и гордость за Великую Победу.

Акция стартовала в Туле 5 мая. За два дня жителям областной столицы раздали около 7 тыс. ленточек.

 

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Место
площадь Ленина

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