С января по март в Тульской области нашли 11 фальшивых пятитысячных купюр

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Общее число выявленных подделок – вдвое меньше, чем в первом квартале 2023 года.

Работники тульских банков за первые три месяца 2024 года выявили 20 фальшивых банкнот и 1 монету. Это на 24 штуки меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Среди фальшивок лидируют пятитысячные банкноты – их обнаружено 11 штук. Изъяты 9 купюр номиналом 1000 рублей и одна фальшивая десятирублёвая монета. Также в Тульской области обнаружены поддельная валюта: две купюры по 100 долларов и одна – достоинством в 50 долларов.

Специалисты Банка России советуют следует проверять подлинность денег при расчете наличными. Это можно сделать самостоятельно: найти защитные признаки на банкноте легко на ощупь, на просвет и при изменении угла зрения. Полный список признаков подлинности всех банкнот представлен в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Также можно ознакомиться с ними на сайте регулятора в специальном разделе.