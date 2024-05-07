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С января по март в Тульской области нашли 11 фальшивых пятитысячных купюр
Фото из архива Myslo

С января по март в Тульской области нашли 11 фальшивых пятитысячных купюр

Общее число выявленных подделок – вдвое меньше, чем в первом квартале 2023 года.

Работники тульских банков за первые три месяца 2024 года выявили 20 фальшивых банкнот и 1 монету. Это на 24 штуки меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Среди фальшивок лидируют пятитысячные банкноты – их обнаружено 11 штук. Изъяты 9 купюр номиналом 1000 рублей и одна фальшивая десятирублёвая монета. Также в Тульской области обнаружены поддельная валюта: две купюры по 100 долларов и одна – достоинством в 50 долларов. 

Специалисты Банка России советуют следует проверять подлинность денег при расчете наличными. Это можно сделать самостоятельно: найти защитные признаки на банкноте легко на ощупь, на просвет и при изменении угла зрения. Полный список признаков подлинности всех банкнот представлен в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Также можно ознакомиться с ними на сайте регулятора в специальном разделе.

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Фотограф:
вчера, в 22:30 0
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