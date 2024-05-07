Где в Туле отключат свет 8 мая

С 9.00 до 17.00 без электричества останутся следующие дома:
- ул. Марата, 31, 31-а, 33, 35-а,
- ул. Гармонная, 37, 37-б,
- пос. Октябрьский: 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.), 33-б
- 25-й пр-д, 44,
- ул. Шишкина, 50-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 48-56 (чётн.), 33-41 (нечётн.), 58, 60, 64, 66,
- 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
- ул. Богучаровская, 20, 21,
- ул. Октябрьская, 250, 290, 296-а, 300, 308, 314,
- ул. Парниковая, 1,
- ул. Большая, 1-б, 9-а, 10, 12,
- ул. Тесницкая, 26, 3, 6, 21, 7, 8, 9, 16, 13, 30,
- 18-й пр-зд, 23-55 (нечётн.),
- ул. Фруктовая, 1-18, 2-б, 13-а,
- 2-й Тесницкий пр-д,
- ул. Богучаровская, 6, 24, 28, 30-а, 32-а, 38,
- ул. Карпова, 101,
- ул. Малаховская, 1, 2-а, 24,
- 21-й Горельский пр-д, 53, 57,
- Горнизонный пр-д, 4-27,
- Скуратово, пос. Северный: ул. Центральная, 3-7, 29-37.