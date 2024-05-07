По подорожанию новостроек Тула обгоняет города-миллионники

Фото из архива Myslo.

За последний месяц новостройки в городах-миллионниках России в среднем потеряли 0,1%. В некоторых российских городах с населением менее 1 млн человек первичная недвижимость дорожает быстрее, чем в миллионниках. Тула — в их числе.

В оружейной столице рост цен на первичную недвижимость относительно апреля прошлого года составил 9,4%. А за последний месяц цены на строящиеся объекты поднялись на 3,1% и составили в среднем 112 тысяч рублей за квадратный метр.

Тройку миллионников-лидеров по медианной стоимости квадратного метра в новостройках составляют Москва (около 346 000 руб.), Санкт-Петербург (около 238 000 руб.) и Казань (около 204 000 руб.).

В Уфе месячный рост цен на новостройки составил 2,4%, это второй после Москвы результат. В Красноярске и Нижнем Новгороде рост составил по 1,7%, в Краснодаре — 1,6%, в Ростове-на-Дону — 1,2%.