  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Иностранец пытался дать взятку полицейскому, чтобы остаться в Тульской области: дело передали в суд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Иностранец пытался дать взятку полицейскому, чтобы остаться в Тульской области: дело передали в суд
Фото Алексея Пирязева

Иностранец пытался дать взятку полицейскому, чтобы остаться в Тульской области: дело передали в суд

Гражданин Республики Таджикистан хотел отдать около 80 тыс. рублей.

В прокуратуре Веневского района утвердили обвинительное заключение в отношении 39-летнего гражданина Республики Таджикистан с временной регистрацией в РФ. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).

Гражданин стал посредником между сотрудником районного ОВД и гражданином Республики Узбекистан. Полицейский за денежное вознаграждение должен был не предпринимать мер по пресечению незаконного нахождения иностранца на территории РФ.

Так, 12 декабря 2023 года на счет посреднику перечислили 30 тыс. руб. для последующей передачи оперуполномоченному, а 27 декабря 2023 года взяткодатель передал сотруднику полиции 50 тыс. рублей лично. После этого иностранцев задержали сотрудники ФСБ.

— В отношении взяткополучателя уголовное дело находится на рассмотрении в Веневском районном суде. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Веневский районный суд для рассмотрения по существу, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:17 0
Другие статьи по темам
Событие
взятка полицейскомуиностранные граждане
Место
Веневский район

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Кимовском районе сгорел дом: в огне погиб мужчина
В Кимовском районе сгорел дом: в огне погиб мужчина
По подорожанию новостроек Тула обгоняет города-миллионники
По подорожанию новостроек Тула обгоняет города-миллионники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.