Иностранец пытался дать взятку полицейскому, чтобы остаться в Тульской области: дело передали в суд

Фото Алексея Пирязева

В прокуратуре Веневского района утвердили обвинительное заключение в отношении 39-летнего гражданина Республики Таджикистан с временной регистрацией в РФ. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).

Гражданин стал посредником между сотрудником районного ОВД и гражданином Республики Узбекистан. Полицейский за денежное вознаграждение должен был не предпринимать мер по пресечению незаконного нахождения иностранца на территории РФ.

Так, 12 декабря 2023 года на счет посреднику перечислили 30 тыс. руб. для последующей передачи оперуполномоченному, а 27 декабря 2023 года взяткодатель передал сотруднику полиции 50 тыс. рублей лично. После этого иностранцев задержали сотрудники ФСБ.

— В отношении взяткополучателя уголовное дело находится на рассмотрении в Веневском районном суде. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Веневский районный суд для рассмотрения по существу, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.