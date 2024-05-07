В Туле ищут актёров массовки для съёмок фильма о Полтавской битве

В тульских пабликах распространяется информация о наборе актёров массовых сцен на киносъёмки, которые пройдут в Туле с 21 июля по 29 октября. Нужны артисты, готовые сниматься на постоянной основе, с плавающим графиком 5/2. Возможны ранние сборы, дневные и ночные смены по 12 часов, переработка оплачивается дополнительно.

Требования следующие: мужчины славянской внешности, с хорошей физподготовкой, возраст – 18-55 лет, наличие навыков верховой езды и строевой подготовки. Судя по тексту постов, тулякам предстоит сыграть солдат и офицеров шведской и русской армий во время битвы при Полтаве в 1708 году.

Вероятно, речь идёт о фильме режиссера Андрей Кравчука под рабочим названием «Рождение империи». Продюсирует картину Никита Михалков. В основе сюжета – десять лет из жизни Петра Великого, на протяжении которых он заложил основы будущей Российской империи.

Артистов обеспечат одеждой и гримом в соответствии с эпохой, на площадке будет организовано горячее питание. Предусмотрен гонорар (потребуются документы для заключения договора).

Анкеты с указанием ФИО, возраста, роста, размеров одежды и обуви, следует направлять в Telegram на номер: +7(963)669-98-60. К анкете нужно приложить несколько фотографий: портрет, где хорошо видно лицо и снимок в полный рост.