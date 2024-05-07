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Мокрый снег и гололедица в Тульской области: ГИБДД призывает туляков не садиться за руль
Фото Сергея Старикова.

Мокрый снег и гололедица в Тульской области: ГИБДД призывает туляков не садиться за руль

7 и 8 мая ожидается мокрый снег, утром на дорогах гололедица. А порывы ветра могут достигать 19 м/с.

Госавтоинспекция Тульской области призывает автовладельцев и пешеходов к повышенной осторожности на дорогах. 

— Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше отказаться.

Если поездку отложить невозможно, следует строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом дорожных и метеорологических условий, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП, — говорится в сообщении УГИБДД.

В ведомстве отметили, что экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную дорожную ситуацию.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
  • Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7 999 374-36-13.

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