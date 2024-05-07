Мокрый снег и гололедица в Тульской области: ГИБДД призывает туляков не садиться за руль

Фото Сергея Старикова.

7 и 8 мая ожидается мокрый снег, утром на дорогах гололедица. А порывы ветра могут достигать 19 м/с.

Госавтоинспекция Тульской области призывает автовладельцев и пешеходов к повышенной осторожности на дорогах.

— Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше отказаться.

Если поездку отложить невозможно, следует строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом дорожных и метеорологических условий, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП, — говорится в сообщении УГИБДД.

В ведомстве отметили, что экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную дорожную ситуацию.