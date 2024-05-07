В областной больнице возложили цветы к стеле «Тульским медикам»

Фото минздрава Тульской области.

Участники церемонии возложили цветы к стеле в преддверии празднования Дня Победы. Об этом сообщил региональный минздрав.

В церемонии принял участие министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский. Представительница одной из старейших медицинских династий в России Алла Здановская поделилась воспоминаниями о работе больницы в послевоенные годы. Стихи и песни исполнили учащиеся Центра образования № 38, воспитанники Первомайской детской школы искусств и курсанты Суворовского училища.





Напомним, стелу «Тульским медикам» установили в июне 1986 года по инициативе главного врача областной больницы Игоря Зайцева и тульского скульптора Геннадия Кириченко. В период Великой Отечественной войны в Туле открыли 118 госпиталей, через которые прошло 225 тыс. человек. Медики оказывали помощь не только раненым: в период обороны города, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы города, продолжал работать Центральный родильный дом.