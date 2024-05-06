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В Тульской области по местам боевой славы пройдут «Поезда памяти»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области по местам боевой славы пройдут «Поезда памяти»

В честь празднования 79-й годовщины Великой Победы тульские железнодорожники проведут акцию «Поезда Памяти».

Ко Дню Победы по местам боевой славы Тульской области пройдут специальные поезда со школьниками и студентами, военнослужащими, железнодорожниками, жителями районов и городов Тульской и Калужской областей.

7 мая в 8.40 и 8.45 Поезд Памяти отправится из Белёва, в 8.20 — из Ефремова, в 9.10 — из Черни.

Пассажиры возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям на начальных станциях, а также на станциях и остановочных пунктах Шепелёво, Мышбор, Черепеть, Упа, Скуратово, Горбачево, Плавск, Лазарево, Ясная Поляна, Мордвес, Венёв, Узловая, Дедилово, Криволучье, Волово, Жданка.

Конечная точка маршрута — город-герой Тула: у мемориального комплекса «Героическим защитникам города в годы Великой Отечественной войны» пройдет торжественное мероприятие.

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