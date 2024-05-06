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Туляков приглашают прокатиться на «Муравье» по центру города
Фото Тульского музейного объединения.

Туляков приглашают прокатиться на «Муравье» по центру города

Экскурсия сопровождается аудиогидом.

Тульское музейное объединение приглашает всех желающих прокатиться по центру города на электробусе «Муравей». За полчаса прогулки на колесах вы познакомитесь с интересными локациями, узнаете важные факты из истории Тулы.

Экскурсия сопровождается аудиогидом. Маршрут проходит по территории кремля, Казанской набережной и Музейному кварталу.

График поездок: ежедневно в 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. В праздничные и выходные дни с пятницы по воскресенье добавлено время — 18.00 и 19.00. В День Победы поездки начнутся с 12.00. 
 
Электробус работает по 13 октября.

Подробности и запись на экскурсию: 8 (4872) 52-08-98. Точка отправления: Тульский кремль, торговые ряды, павильон № 1.

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