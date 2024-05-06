Министерство строительства Тульской области возглавит Павел Мусиенко

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он сменит на этом посту Киру Игнатчик.

С 14 мая государственную должность министра строительства Тульской области займет Павел Викторович Мусиенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Павел Мусиенко окончил Тульский государственный технический университет, прошел профессиональную переподготовку по программе «Архитектура. Теория градостроительства и районной планировки». Имеет 20 лет стажа работы на руководящих должностях в сфере жизнеобеспечения и строительства.

Ранее он занимал должность начальника инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору.