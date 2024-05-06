  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Министерство строительства Тульской области возглавит Павел Мусиенко - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Министерство строительства Тульской области возглавит Павел Мусиенко
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министерство строительства Тульской области возглавит Павел Мусиенко

Он сменит на этом посту Киру Игнатчик.

С 14 мая государственную должность министра строительства Тульской области займет Павел Викторович Мусиенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Павел Мусиенко окончил Тульский государственный технический университет, прошел профессиональную переподготовку по программе «Архитектура. Теория градостроительства и районной планировки». Имеет 20 лет стажа работы на руководящих должностях в сфере жизнеобеспечения и строительства.

Ранее он занимал должность начальника инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:15 0
Другие статьи по темам
Люди
Павел Мусиенко
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На здании областного суда в Туле появилась мемориальная доска заслуженному юристу РСФСР
На здании областного суда в Туле появилась мемориальная доска заслуженному юристу РСФСР
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.