Что ждет «Даниловские Кондуки» после освобождения бизнесмена Гринцова? Жители Веневских деревень просят спасти карьер

Фото Алексея Лунина.

Они опасаются возобновления добычи на карьере, как только из колонии освободится Валерий Гринцов, который владеет участками для разработки.

В редакцию Myslo обратились жители Веневских деревень Дааниловское и Долговка с просьбой опубликовать открытое письмо к губернатору Тульской области по поводу ситуации с песчаным карьером. Приводим текст письма целиком.

«В 2024 году Градостроительным советом Тульской области владельцу компании ООО «Каскад» Валерию Гринцову были выделены три земельных участка для разработки песчаного карьера Даниловского месторождения.

Главным условием, поставленным тогдашним Главой Правительства Тульской области Юрием Андриановым для предоставления указанных участков Гринцову было приведение дороги Сетка — Даниловское — Долговка Веневского района в порядок, так как дорога однополосная, шириной всего 3 метра, и не предназначена для интенсивного движения тяжелогруженного грузового транспорта карьера. Гринцов дал обещание привести дорогу в порядок, но не обещание выполнено было. В 2015 году на указанных участках сельхозназначения началась добыча песка.

Справка Myslo:

21 октября 2021 года Центральный районный суд огласил приговор в отношении бизнесмена Валерия Гринцова. Мужчину признали виновным в незаконном предпринимательстве и отмывании полученных преступным путем доходов.

В период с 6 мая 2016 года по 12 сентября 2019 года Гринцов незаконно производил разработку природного месторождения песка в Веневском районе и получил доход на сумму 96 миллионов рублей. Приговором суда ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы и штрафа в 800 000 рублей.

Дело имело продолжение в виде громких судебных процессов с региональными чиновниками.

В мае 2018 года земельные участки, без учета мнения местных жителей были переведены из земель сельхозназначения в земли промышленности, после чего интенсивность добычи песка на этих участках значительно выросла, в том числе с применением варварских методов добычи — с использованием драг и выкачиванием большого количества воды из подземных водных слоев, в связи с чем у жителей д. Даниловское из колодцев стала уходить вода.

Отходы же производства сбрасывались в русла рек Питеринка и Большая Смедова, тем самым загрязняя и заиливая их русло песком и глиной.

От границы участков СНТ «Купол», где подавляющее большинство жителей — это бывшие военные ВДВ, ветераны боевых действий в Афганистане до границ карьера составляло всего 10 метров! От границ участков д. Даниловское, где основное население составляют пенсионеры до карьера составляло 190 метров. Согласитесь, такое соседство доставляло серьезный дискомфорт для проживания.

С лета 2018 года высокая интенсивность движения грузового транспорта с песком привела к разрушению покрытия автодороги Сетка –Даниловское — Долговка. Водители не соблюдали скорость, вели себя по-хамски, создавали угрозу безопасности движению и экологическому благополучию вышеуказанных населенных пунктов.

Деятельность Даниловского карьера приносила значительные неудобства и нарушала права жителей на благоприятную окружающую среду. Все жалобы жителей чиновникам игнорировались.

На сходе жителей деревни с представителями администрации Веневского района и Даниловского карьера были даны обещания капитально отремонтировать покрытие дороги, снизить интенсивность движения через д. Даниловское, а администрация района пообещала установить на въезде в деревню дорожные знаки запрещающие движение грузовых автомобилей. Не смотря на все обещания дорога продолжала разрушаться, а жители продолжали страдать от шума и пыли с карьера.

В 2019 году в связи с арестом Валерия Гринцова все работы на Даниловском карьере были остановлены, а лицензии на добычу песка аннулированы, жители вздохнули с облегчением.

Но в конце апреля 2024 года охрана, находящаяся на территории карьера, сообщила, что начинают

вести подготовительные работы к возобновлению добычи песка на указанном карьере, в связи со скорым освобождением Гринцова.

Мы, жители деревень Даниловское, деревни Долговка, СНТ «Южный», СНТ «Байкал-1», СНТ «Байкал-2», СНТ «Купол» Веневского района Тульской области категорически против возобновления добычи песка на Даниловском карьере.

За пять лет, прошедших с момента прекращения добычи песка на территории карьера образовался водоем — озеро Даниловские Кондуки, размером 490 на 190 метров и глубиной более 30 метров с кристально чистой водой, и песчаными берегами, который стал излюбленным местом отдыха как для местных жителей, так и для московских дачников.

В указанном озере сформировалась своя уникальная экосистема, появилось большое количество рыбы, стили гнездиться перелетные птицы. Фактически озеро обогатило и улучшило экологическую ситуацию вблизи д. Даниловское. А на соседнем участке находится лесной массив, вырубка которого предполагалась для добычи песка, что нанесло бы вред экологии.

Алексей Геннадьевич, на протяжении последних лет вы ратуете за развитие туризма в Тульской области, под Вашим руководством появились новые зоны туризма и отдыха, стабильно растет поток туристов. На примере Кондуков Вы доказали, что старый заброшенный угольный карьер может стать по настоящему популярным местом отдыха и даже присвоили ему статус особо охраняемой природной территории.

Наши Даниловские Кондуки могут стать местом отдыха не хуже, учитывая близость к Москве и удобному расположению рядом с трассой М-4 «Дон».

Тем более на территории Веневского района на текущий момент не хватает организованных зон отдыха и купаний, особенно с песчаным пляжем.

Да и жители окрестных деревень с большей радостью примут зону отдыха, чем очередной карьер, причиняющий беспокойство и вред населению и экологии.

Таким образом требуется Ваша помощь и поддержка, необходимо закрыть Даниловское месторождение песка, оставив его запасы будущим поколениям, изъять его земельные участки в связи с тем, что на протяжении пяти лет они не использовались, изменить назначение земли с земель промышленности на земли особо охраняемых территорий и объектов местного значения, организовав рекреационную зону и найдя инвестора произвести благоустройство территории с открытием официальной пляжной зоны, организации базы отдыха в том числе для реабилитации участников СВО и членов их семей, развивая отдых и туризм в Веневском районе Тульской области.

Надеемся, что наше предложение дойдет до Вашего сведения и Вы его поддержите».