  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле создан штаб по обеспечению безопасности в праздничные дни: губернатор дал ряд поручений силовикам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле создан штаб по обеспечению безопасности в праздничные дни: губернатор дал ряд поручений силовикам
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле создан штаб по обеспечению безопасности в праздничные дни: губернатор дал ряд поручений силовикам

Заседание штаба состоялось 5 мая в Ситуационном центре губернатора.

Под руководством Алексея Дюмина работает штаб по обеспечению безопасности в праздничные дни. 5 мая в заседании приняли участие представители силового блока, которые выделяют силы и средства и в межведомственном взаимодействии привлечены к обеспечению безопасности в праздничные дни.

Были заслушаны доклады старших по направлениям. Утверждены планы по расстановке сил полиции, Росгвардии, МЧС и выделенных для усиления спецподразделений Минобороны.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский доложил об усилении работы Центра медицины катастроф и других медучреждений региона.

Привлечено достаточное количество сил и средств для обеспечения безопасности.

Также в закрытом режиме был обсужден ряд других вопросов. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:38 0
Другие статьи по темам
Событие
штабгубернатор
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Что ждет «Даниловские Кондуки» после освобождения бизнесмена Гринцова? Жители Веневских деревень просят спасти карьер
Что ждет «Даниловские Кондуки» после освобождения бизнесмена Гринцова? Жители Веневских деревень просят спасти карьер
Тульский приют «Любимец» примет кошек из приграничного Белгорода
Тульский приют «Любимец» примет кошек из приграничного Белгорода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.