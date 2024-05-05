В Туле создан штаб по обеспечению безопасности в праздничные дни: губернатор дал ряд поручений силовикам

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Под руководством Алексея Дюмина работает штаб по обеспечению безопасности в праздничные дни. 5 мая в заседании приняли участие представители силового блока, которые выделяют силы и средства и в межведомственном взаимодействии привлечены к обеспечению безопасности в праздничные дни.

Были заслушаны доклады старших по направлениям. Утверждены планы по расстановке сил полиции, Росгвардии, МЧС и выделенных для усиления спецподразделений Минобороны.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский доложил об усилении работы Центра медицины катастроф и других медучреждений региона.

Привлечено достаточное количество сил и средств для обеспечения безопасности.

Также в закрытом режиме был обсужден ряд других вопросов.