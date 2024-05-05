Большой фоторепортаж Myslo с генеральной репетиции военного парада в Туле

Фото Алексея Пирязева

Военный парад станет главным событием Дня Победы-2024. Он будет сформирован из пеших парадных расчетов и военной техники.

Парад состоится на площади Ленина 9 мая в 10.00. Вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности будет уделено особое внимание, поэтому центр города перекроют, а на трибунах будут только приглашенные, вход по пропускам.

5 мая утром пешие колонны и техника отрепетировали праздничное шествие. Внезапную проверку готовности к проведению парада проверил губернатор Алексей Дюмин. Как сообщает правительство, он незапланированно прибыл на площадь и наблюдал за шествием с трибун. По окончании репетиции он собрал организаторов парада и указал им на ряд вопросов.

За репетицией парада также следил и наш фотокорреспондент Алексей Пирязев. Смотрите большой фоторепортаж!