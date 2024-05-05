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Туляки могут подать заявки на премию «Больше, чем путешествие»

Туляки могут подать заявки на премию «Больше, чем путешествие»

Стать участником первой Всероссийской премии по развитию молодежного туризма можно до 29 мая.

Премия включает 18 номинаций: «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем вкус», «Больше, чем идея», «Больше, чем поход» и др.

Тульская область может стать участником спецпроекта «Больше, чем регион», который проводится в рамках этой премии. В ходе программы «Больше, чем путешествие» свыше тысячи туляков отправились в полезные поездки, а почти две тысячи ребят из других субъектов РФ выбрали направлением своего путешествия именно Тулу.

Подать заявки на участие в премии могут:

  • региональные органы исполнительной власти в сфере молодежной политики или туризма,
  • физические лица в возрасте от 18 лет,
  • юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Каждый соискатель может представить три проекта в трех номинациях. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе большечемпремия.рф. Лауреаты получат информационную поддержку своих проектов и знак качества от организаторов. Они также смогут развивать свои идеи вместе с партнерами премии.

Программу «Больше, чем путешествие» реализует Росмолодежь в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

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