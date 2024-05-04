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В Туле пройдет фестиваль хореографического и циркового искусства «Феникс»

В Туле пройдет фестиваль хореографического и циркового искусства «Феникс»

Мероприятие состоится 18 мая в ДК «Туламашзавод».

«Феникс» — это всероссийский фестиваль хореографического и циркового искусства, созданный для реализации творческого потенциала детей и взрослых. 

Символ мероприятия — огненная мифологическая птица, сгорающая и возрождающаяся вновь.

«Движения танцора схожи: они будто языки пламени, а сюжет номера — бесконечная череда угасаний и возрождений», — отмечают организаторы фестиваля.

Выступления участников будет оценивать звездное жюри:

  • Валерий Черновский (г. Санкт-Петербург) — профессиональный танцор, известный артист (Робот Вэлл) и педагог, участник популярных танцевальных шоу: «Танцы на ТНТ» и «Новые Танцы» и других телевизионных проектов;
  • Денис Завьялов (г. Москва) — артист балета SHAMAN'а и Мии Бойко, главный хореограф открытия чемпионата мира по конному спорту и телепроекта «ТаланТы» на телеканале «Первый Крымский», участник телепроекта DanceRevolution на Первом канале!
  • Павел Кошель (г. Тула) — актер театра «Эрмитаж», цирковой артист с 30-летним стажем, постановщик номера «Комические эквилибристы-жонглёры на вольно-стоящих лестницах», представленного на гастролях в 20 странах мира.

Ожидается, что фестиваль соберет порядка 1000 человек из разных городов.

К участию приглашают танцевальные и цирковые коллективы и студии. Заявки принимаются до 8 мая включительно. Всех остальных организаторы приглашают увидеть яркие выступления участников.

 

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