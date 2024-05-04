В Туле пройдет фестиваль хореографического и циркового искусства «Феникс»

«Феникс» — это всероссийский фестиваль хореографического и циркового искусства, созданный для реализации творческого потенциала детей и взрослых.

Символ мероприятия — огненная мифологическая птица, сгорающая и возрождающаяся вновь.

«Движения танцора схожи: они будто языки пламени, а сюжет номера — бесконечная череда угасаний и возрождений», — отмечают организаторы фестиваля.

Выступления участников будет оценивать звездное жюри:

Валерий Черновский (г. Санкт-Петербург) — профессиональный танцор, известный артист (Робот Вэлл) и педагог, участник популярных танцевальных шоу: «Танцы на ТНТ» и «Новые Танцы» и других телевизионных проектов;

Денис Завьялов (г. Москва) — артист балета SHAMAN'а и Мии Бойко, главный хореограф открытия чемпионата мира по конному спорту и телепроекта «ТаланТы» на телеканале «Первый Крымский», участник телепроекта DanceRevolution на Первом канале!

Павел Кошель (г. Тула) — актер театра «Эрмитаж», цирковой артист с 30-летним стажем, постановщик номера «Комические эквилибристы-жонглёры на вольно-стоящих лестницах», представленного на гастролях в 20 странах мира.

Ожидается, что фестиваль соберет порядка 1000 человек из разных городов.

К участию приглашают танцевальные и цирковые коллективы и студии. Заявки принимаются до 8 мая включительно. Всех остальных организаторы приглашают увидеть яркие выступления участников.



