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На генеральной репетиции Парада Победы освятили знамена российских войск
Фото Алексея Пирязева.

На генеральной репетиции Парада Победы освятили знамена российских войск

Репетиция прошла утром 5 мая в Туле на площади Ленина.

Главное событие Дня Победы в Туле репетировали в третий раз. За ходом Перед началом репетиции состоялась церемония освящения знамён войск Российской Федерации. 

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Напомним, на Параде 9 мая по главной площади Тулы пройдут военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии, парадные расчеты регионального ГУ МЧС России и УФССП, учащиеся Суворовского училища и Первомайской кадетской школы и воспитанники военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Всего около 1000 человек.

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И, конечно, механизированная колонна военной техники, в составе которой проедут боевые машины, находящиеся на вооружении десантников и Росгвардии.

Большой фоторепортаж с генеральной репетиции Парада — скоро на Myslo. 

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