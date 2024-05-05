На генеральной репетиции Парада Победы освятили знамена российских войск

Фото Алексея Пирязева.

Главное событие Дня Победы в Туле репетировали в третий раз. За ходом Перед началом репетиции состоялась церемония освящения знамён войск Российской Федерации.

Напомним, на Параде 9 мая по главной площади Тулы пройдут военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии, парадные расчеты регионального ГУ МЧС России и УФССП, учащиеся Суворовского училища и Первомайской кадетской школы и воспитанники военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Всего около 1000 человек.

И, конечно, механизированная колонна военной техники, в составе которой проедут боевые машины, находящиеся на вооружении десантников и Росгвардии.

Большой фоторепортаж с генеральной репетиции Парада — скоро на Myslo.