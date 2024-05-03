В прошлом году туляки перевели между своими счетами 574 млрд рублей

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С 1 мая каждый россиянин может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Это касается переводов по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей.

Нововведения не будут распространяться на переводы, которые клиент совершает непосредственно в офисах банка. Исключение также составят переводы по номеру карты – в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.

Важно помнить, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 млн рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. Изменения не только позволят переводить деньги между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов.

В прошлом году туляки перевели деньги (себе в другой банк или с карты на карту) 109 млн раз. Сумма переводов составила 574 млрд рублей.