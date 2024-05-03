  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В прошлом году туляки перевели между своими счетами 574 млрд рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В прошлом году туляки перевели между своими счетами 574 млрд рублей
Фото из архива Myslo

В прошлом году туляки перевели между своими счетами 574 млрд рублей

Такие цифры приводит региональное отделение Банка России.

С 1 мая каждый россиянин может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Это касается переводов по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей.

Нововведения не будут распространяться на переводы, которые клиент совершает непосредственно в офисах банка. Исключение также составят переводы по номеру карты – в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.

Важно помнить, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 млн рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. Изменения не только позволят переводить деньги между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов.

В прошлом году туляки перевели деньги (себе в другой банк или с карты на карту) 109 млн раз. Сумма переводов составила 574 млрд рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 22:27 0
Другие статьи по темам
Событие
деньгибанковские переводыБанк РоссииЦентробанк РФ
Место
Тульская областьТула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульском областном краеведческом музее открылись две новые выставки
В Тульском областном краеведческом музее открылись две новые выставки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.