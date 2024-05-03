В Тульском областном краеведческом музее открылись две новые выставки

Тульский краеведческий музей открылся 18 мая 1919 года. Сегодня он считается одним из старейших, является брендом и гордостью региона, популярным местом у местных жителей и гостей города.

«105 достойных лет» – планшетная экспозиция. Она представляет историю музея со времен Палаты древностей до наших дней, знакомит с яркими страницами и событиями музейной жизни и сотрудниками, внесшими особый вклад в развитие музея.

Вторая часть экспозиции – это мини-выставка «Музейные реликвии». Предметы в ней планируют обновлять каждые две недели. Сейчас представлены церковные экспонаты из Древлехранилища: рукописное Евангелие и книжная миниатюра 15 века, панагия 18 века, футляр для архиерейского гребня, церковная тарелка, церковные ножницы 19 века и икона «Святой апостол Лука».

На мини-выставках представят более 200 экспонатов. В том числе редкие образцы оружия, бытовые предметы, фалеристику, археологические находки. Выставка работает по 18 августа. Возможно посещение по Пушкинской карте. Возрастное ограничение: 6+.