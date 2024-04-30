Поисковый отряд «Штурм» получил новое оборудование для работы

Оборудование особенно пригодится для работы на сложных участках местности.

Поисковый отряд «Штурм» работает с 2014 года, проводил раскопки в Новомосковске и Алексине, Воловском, Белевском, Чернском, Арсеньевском и Кимовском районах. За это время поисковики подняли около 1500 красноармейцев, удалось установить имена почти 50 бойцов.

30 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина поисковому отряду «Штурм» передали новое оборудование для проведения раскопок. В числе переданной техники – помпа для откачки воды и генератор.

Командир отряда Михаил Булдаков отметил, что это оборудование – хорошее подспорье для проведения раскопок. Сейчас отряд работает в Арсеньевском районе на сложных участках, где особенно необходимо новое оборудование.

Михаил Булдаков передал слова благодарности главе региона и отметил, что Алексей Дюмин оказывает помощь отряду уже не в первый раз и с большим уважением относится к работе, которую проводят поисковики. Ранее глава региона передал отряду автомобиль «Нива», чтобы передвигаться до места раскопок.