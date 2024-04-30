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Поисковый отряд «Штурм» получил новое оборудование для работы

Поисковый отряд «Штурм» получил новое оборудование для работы

Оборудование особенно пригодится для работы на сложных участках местности.

Поисковый отряд «Штурм» работает с 2014 года, проводил раскопки в Новомосковске и Алексине, Воловском, Белевском, Чернском, Арсеньевском и Кимовском районах. За это время поисковики подняли около 1500 красноармейцев, удалось установить имена почти 50 бойцов.

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30 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина поисковому отряду «Штурм» передали новое оборудование для проведения раскопок. В числе переданной техники – помпа для откачки воды и генератор.

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Командир отряда Михаил Булдаков отметил, что это оборудование – хорошее подспорье для проведения раскопок. Сейчас отряд работает в Арсеньевском районе на сложных участках, где особенно необходимо новое оборудование. 

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Михаил Булдаков передал слова благодарности главе региона и отметил, что Алексей Дюмин оказывает помощь отряду уже не в первый раз и с большим уважением относится к работе, которую проводят поисковики. Ранее глава региона передал отряду автомобиль «Нива», чтобы передвигаться до места раскопок.

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вчера, в 21:46 +2
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