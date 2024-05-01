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1 мая в центре Тулы перекроют движение транспорта
Фото Алексея Пирязева.

1 мая в центре Тулы перекроют движение транспорта

Это связано с репетицией Парада Победы.

1 мая с 17.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств на площади Ленина, по ул. Менделеевской, с 19.00 до 22.00: 

  • по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской; 
  • по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;
  • по ул Лейтейзена;
  • по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской;
  • по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской;
  • по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

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На данных участках с 00.00 до 22.00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

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Кроме того, с 1 по 12 мая запрещена остановка и стоянка на пл. Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона) прилегающая к площади Ленина. 

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