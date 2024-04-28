Куда туляки могут обратиться в праздники по вопросам жизнеобеспечения

Во время выходных и праздников по всем возникающим вопросам жилищно-коммунального хозяйства жители города могут обращаться в ЕДДС, на телефоны диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и в управляющие компании.

Единая дежурно-диспетчерская служба: (4872) 47-20-34, 47-20-37; 1391 — короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона.

Ресурсоснабжающие организации: