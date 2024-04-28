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Куда туляки могут обратиться в праздники по вопросам жизнеобеспечения

Куда туляки могут обратиться в праздники по вопросам жизнеобеспечения

Публикуем полезные телефоны.

Во время выходных и праздников по всем возникающим вопросам жилищно-коммунального хозяйства жители города могут обращаться в ЕДДС, на телефоны диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и в управляющие компании.

Единая дежурно-диспетчерская служба: (4872) 47-20-34, 47-20-37; 1391 — короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона.

Ресурсоснабжающие организации:

  • МКП «Тулагорсвет» — 36-42-75; 
  • АО «Тулатеплосеть» — 42-53-23; 42-53-21;
  • АО «Тулагорводоканал» — 42-53-34; 42-53-26; 79-35-84;
  • АО «Тульские городские электрические сети» — 74-93-50, 8-800-700-51-16; 
  • ПАО «Россети Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» — 33-66-12, 8-800-50-50-115; 
  • АО «Тулагоргаз» — 04, 104, 004, 8-910-150-51-60; 
  • АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора — 23-02-90, 23-04-04;

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