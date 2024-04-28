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Матч «Арсенал» — «Алания» завершился боевой ничьей: 3:3
Фото Алексея Пирязева.

Матч «Арсенал» — «Алания» завершился боевой ничьей: 3:3

У оружейников голы забили Владислав Левин, Джонатан Окоронкво и Эрвинг Ботака-Иобома.

В эмоциональном и открытом противостоянии «Арсенал» поделил очки с «Аланией». На перерыв команды ушли со счетом 1:1, а во втором тайме и «Арсенал» и «Алания» забили еще по два мяча.

Главный тренер Александр Сторожук после матча сказал:

— Хорошая игра с драматургией. И выигрывали, и проигрывали. Но до конца шли вперед. Все было в наших руках, должны были побеждать. В двух словах — 2,5 момента и 3 гола. Могли забивать еще, моменты были. Но опять же — индивидуальное мастерство… Нам нужно реализовывать моменты. Сезон еще не окончен. Команда бьется, и я им за это благодарен.

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Состав «Арсенала»: Кокарев, Быковский, Большаков, Ботака, Суханов (Барков, 87), Кайнов, Макаров, Левин (Ндука, 87), Бахар (Гелоян, 46), Ткачев (Зуев, 65), Джонатан. 

На данный момент «Арсенал» с 46 очками занимает 4 место в турнирной таблице. Следующая игра состоится 4 мая, «Арсенал» встретится с московской «Родиной». Игра пройдет на «ВТБ Арена».

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сегодня, в 20:52 0
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